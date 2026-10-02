'टेड लासो' ने एंथनी हेड को दी दिल छू लेने वाली श्रद्धांजलि

एंथनी 'बफी द वैम्पायर स्लेयर' में जाइल्स और 'मर्लिन' में किंग उथर जैसे शानदार किरदारों के लिए जाने जाते थे।

पर्दे के पीछे की बात करें तो वे और सारा बाथ के पास टिली फार्म में रहते थे। वहां सारा बचाए गए जानवरों की देखभाल करती थीं।

सारा हॉली हेज और बैटरसी कैट्स एंड डॉग्स होम जैसी पशु कल्याण संस्थाओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थीं। इस तरह उनकी कहानी सिर्फ टीवी की प्रसिद्धि से कहीं बढ़कर थी।