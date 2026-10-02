'टेड लासो' ने एंथनी हेड को दी दिल छू लेने वाली श्रद्धांजलि
'टेड लासो' के हालिया एपिसोड ने एंथनी हेड को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। एंथनी ने इस शो में 'रुपर्ट मैनियन' का ऐसा किरदार निभाया था, जिसे दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे।
जून में निमोनिया के कारण हेड के निधन के बाद, शो ने एक ऑन-स्क्रीन संदेश के साथ उन्हें यह एपिसोड समर्पित किया, "एंथनी की याद में।"
उनकी मौत से कुछ ही महीने पहले, उनकी पार्टनर सारा फिशर का भी कैंसर से निधन हो गया था।
सारा पशु कल्याण संस्थाओं से गहराई से थीं जुड़ी
एंथनी 'बफी द वैम्पायर स्लेयर' में जाइल्स और 'मर्लिन' में किंग उथर जैसे शानदार किरदारों के लिए जाने जाते थे।
पर्दे के पीछे की बात करें तो वे और सारा बाथ के पास टिली फार्म में रहते थे। वहां सारा बचाए गए जानवरों की देखभाल करती थीं।
सारा हॉली हेज और बैटरसी कैट्स एंड डॉग्स होम जैसी पशु कल्याण संस्थाओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थीं। इस तरह उनकी कहानी सिर्फ टीवी की प्रसिद्धि से कहीं बढ़कर थी।