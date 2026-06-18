'विश्वनाथ एंड संस' के गाने का टीजर हुआ रिलीज, जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

उम्र के फासले पर है फिल्म की कहानी

फिल्म में सूर्या, संजय विश्वनाथ का किरदार निभा रहे हैं, जो 40 की उम्र पार कर चुके एक इंटरनेशनल पिस्टल-शूटिंग चैंपियन हैं और खेल में वापसी की जुगत में लगे हैं।

कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है, जब वह मैडी (ममीथा बाईजू) को मेंटर करते हैं और मैडी उनसे प्यार करने लगती है। यह फिल्म उम्र के फासले वाले रिश्तों और उन पर समाज के नजरिए को दिखाती है।

रवीना टंडन एक महत्वपूर्ण भूमिका में टॉलीवुड में वापसी कर रही हैं, जिनके साथ अनुभवी अभिनेत्री राधिका सरथकुमार भी इस फिल्म में दिखेंगी।