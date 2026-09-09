विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' का टीजर हुआ रिलीज, जानिए क्या है इसकी कहानी?
पीरियड ड्रामा 'रणबाली' का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। राहुल संकृत्यान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।
फिल्म की कहानी दक्षिण भारत में 1876-78 के भयानक ब्रिटिश काल के अकाल पर आधारित है। 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आने वाली इस फिल्म में विद्रोह और जिंदा रहने के संघर्ष की एक दमदार कहानी देखने को मिलेगी।
'रणबाली' है विजय-रश्मिका की शादी के बाद की पहली फिल्म
अर्नोल्ड वोसलू ने सर थियोडोर हेक्टर का किरदार निभाया है। वे उस समय मद्रास के इलाके पर अपनी तानाशाही चला रहे थे और उनके सख्त शासन ने लोगों को भुखमरी के मुहाने पर ला दिया था।
फिल्म में विजय का किरदार इस अन्याय और भुखमरी के खिलाफ आवाज उठाता है, वहीं रश्मिका उनकी पत्नी जयम्मा के रूप में इस मुश्किल दौर में उनके साथ खड़ी नजर आती हैं।
इस साल हुई शादी के बाद, यह पहली बार है जब विजय और रश्मिका एक वास्तविक जोड़े के तौर पर बड़े पर्दे पर साथ दिखेंगे। उनकी ऑनस्क्रीन वापसी को लेकर फैंस में काफी उत्साह है।