प्रभास के जन्मदिन पर आ सकता है 'फौजी' का टीजर, पर फिल्म के लिए करना होगा 2027 तक इंतजार

प्रभास की आने वाली फिल्म 'फौजी' का टीजर 23 अक्टूबर को आएगा। यह दिन इसलिए भी खास है, क्योंकि इसी दिन प्रभास का जन्मदिन होता है।

फिल्म पहले दिसंबर 2026 में आने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज की तारीख आगे बढ़ाकर 18 मार्च, 2027 कर दी गई है।

इससे निर्माताओं को फिल्म को और बेहतर बनाने के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा। फिलहाल, टीम एक बड़े इंटरवल सीन की शूटिंग में जुटी हुई है।