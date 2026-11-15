धनश्री वर्मा बनीं तेलुगू फिल्म की हीरोइन, 'हे कन्नाम्मा' से पहली झलक आई सामने

धनश्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए फिल्म को अपने लिए बेहद खास बताया। उन्होंने प्रशंसकों से इसे सिनेमाघरों में देखने की अपील भी की। सासी कुमार मुथुलुरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सीरत कपूर, ब्रह्माजी और वेंकटेश काकुमानु भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत कार्तिक ने तैयार किया है। धनश्री और यशवंथ के डांस बैकग्राउंड को देखते हुए फिल्म में डांस पर भी खास ध्यान दिया गया है। 'हे कन्नाम्मा' 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।