'बंटवारा 1947' का टीजर हुआ जारी, जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

टीजर में दिखा सनी देओल का खास अंदाज

टीजर में सनी का अंदाज वाकई जबरदस्त है। वे 'इरादा तो नहीं पर ऐतराज भी नहीं है' वाले संवाद को पूरी ताकत से बोलते नजर आते हैं।

टीजर में शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल और अली फजल की भी झलक दिखाई देती है। यह फिल्म सनी और निर्देशक राजकुमार संतोषी को करीब 30 साल बाद फिर से एक साथ लेकर आई है।

इससे दर्शकों को उनकी पुरानी कामयाब फिल्में, जैसे घायल और दामिनी जैसा ही दमदार अंदाज देखने को मिलेगा।

यह फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस और अपर्णा पुरोहित के बैनर तले तैयार हुई है। इसका संगीत एआर रहमान ने दिया है और गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

'बंटवारा 1947' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।