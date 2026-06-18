'बंटवारा 1947' का टीजर हुआ जारी, जानें कब रिलीज होगी फिल्म?
'बंटवारा 1947' का टीजर आ गया है, जो हिंदुस्तान के बंटवारे की एक दिल छू लेने वाली झलक पेश करता है।
आमिर खान की दमदार आवाज इस पूरी कहानी का माहौल तैयार करती है, जिसमें वे आजादी के साथ मिली उम्मीद और उसके गहरे दर्द पर अपनी बात रखते हैं।
फिल्म के दृश्य 1947 के उस दौर की भाग-दौड़ और डर को इतने वास्तविक ढंग से दिखाते हैं कि देखने वाला खुद को उस समय में महसूस करता है।
टीजर में दिखा सनी देओल का खास अंदाज
टीजर में सनी का अंदाज वाकई जबरदस्त है। वे 'इरादा तो नहीं पर ऐतराज भी नहीं है' वाले संवाद को पूरी ताकत से बोलते नजर आते हैं।
टीजर में शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल और अली फजल की भी झलक दिखाई देती है। यह फिल्म सनी और निर्देशक राजकुमार संतोषी को करीब 30 साल बाद फिर से एक साथ लेकर आई है।
इससे दर्शकों को उनकी पुरानी कामयाब फिल्में, जैसे घायल और दामिनी जैसा ही दमदार अंदाज देखने को मिलेगा।
यह फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस और अपर्णा पुरोहित के बैनर तले तैयार हुई है। इसका संगीत एआर रहमान ने दिया है और गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं।
'बंटवारा 1947' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।