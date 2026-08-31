शिव राजकुमार की 'बेल' का टीजर हुआ जारी, पुलिसवाला है या खूंखार शिकारी? देखकर उड़ जाएंगे होश

दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 'बेल' 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म की स्टार कास्ट में साईकुमार, जयराम, दीक्षित शेट्टी, किरण श्रीनिवास और संजना आनंद जैसे नाम शामिल हैं।

फिल्म का संगीत अजनीश लोकनाथ ने तैयार किया है। यह पवन वाडेयर और शिवराजकुमार की पहली साथ में फिल्म है। उनके प्रशंसकों के लिए एक और अच्छी खबर है कि शिवराजकुमार जल्द ही ओरिजिनल गैंगस्टर में भी नजर आएंगे, जिससे यह साफ होता है कि वे अभी थमने वाले नहीं हैं।