जानें आलिया-शरवरी की फिल्म 'अल्फा' का टीजर कब होगा जारी?
मनोरंजन
बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अल्फा' का पहला टीजर 10 जून को आ रहा है। यह YRF स्पाय यूनिवर्स की एक जबरदस्त कहानी है, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी लीड रोल में दिखेंगी।
बॉबी देओल और अनिल कपूर भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण किरदारों में हैं। यह फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
बॉबी ने किन अफवाहों को नकारा?
फिल्म 'अल्फा' की कहानी एक ऐसी युवा लड़की के सफर को दिखाती है, जो एक जबरदस्त हत्यारी बन जाती है। इसकी पृष्ठभूमि आधुनिक भारत पर रखी गई है।
आलिया और शरवरी फिल्म के प्रचार में अपने दमदार 'अल्फा' किरदारों को पेश करेंगी। इस प्रचार का मुख्य संदेश महिलाओं को सशक्त करना और सामाजिक बंदिशों को तोड़ना होगा।
वहीं, आलिया और बॉबी के बीच किसी अनबन की अफवाहों पर भी विराम लग गया है। बॉबी ने इन अफवाहों को निराधार बताया है और कहा कि ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं।