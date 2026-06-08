जानें आलिया-शरवरी की फिल्म 'अल्फा' का टीजर कब होगा जारी?

बॉबी ने किन अफवाहों को नकारा?

फिल्म 'अल्फा' की कहानी एक ऐसी युवा लड़की के सफर को दिखाती है, जो एक जबरदस्त हत्यारी बन जाती है। इसकी पृष्ठभूमि आधुनिक भारत पर रखी गई है।

आलिया और शरवरी फिल्म के प्रचार में अपने दमदार 'अल्फा' किरदारों को पेश करेंगी। इस प्रचार का मुख्य संदेश महिलाओं को सशक्त करना और सामाजिक बंदिशों को तोड़ना होगा।

वहीं, आलिया और बॉबी के बीच किसी अनबन की अफवाहों पर भी विराम लग गया है। बॉबी ने इन अफवाहों को निराधार बताया है और कहा कि ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं।