'निब्बा निब्बी' का टीजर हुआ रिलीज, जानिेए क्या होगी फिल्म की कहानी?
तथागत मुखर्जी की बंगाली फिल्म 'निब्बा निब्बी' का टीजर जारी हो गया है। इसमें ऋषभ बासु और सौरसेनी मैत्रा की एक युवा जोड़ी की झलक देखने को मिलती है।
इन दोनों का रिश्ता तब मुसीबतों से घिर जाता है, जब वे एक ऐसी हार्ड ड्राइव चुरा लेते हैं, जिसमें कई खतरनाक राज छिपे होते हैं।
उनकी यही जल्दबाजी उन्हें बंगाल के एक हिंसक और अनजाने रोड ट्रिप पर धकेल देती है, जहां जबरदस्त एक्शन का तड़का देखने को मिलता है।
निर्देशक तथागत ने किया ये वादा
निर्देशक तथागत ने अपनी फिल्म को 'गन्स के साथ मस्ती' कहा है। उन्होंने एक ऐसी ऑफबीट रोड मूवी का वादा किया है, जो बेपरवाह रोमांच और जबरदस्त एनर्जी से भरपूर होगी।
फिल्म में मुख्य किरदारों के साथ-साथ शंकर चक्रवर्ती और शांतिलाल मुखर्जी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। यह फिल्म कॉमेडी और खतरे का एक बोल्ड मेल दिखाती है, जिसका मकसद कहानी को नयापन देना और अपने खास अंदाज से लोगों को सोचने पर मजबूर करना है।