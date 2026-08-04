भूमि पेडनेकर को विरोध प्रदर्शन की टिप्पणियों पर झेलना पड़ा विरोध, जानिए क्या है पूरा मामला?

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर आजकल काफी चर्चा में हैं और इसकी वजह है उनका एक बयान।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों पर कहा था, 'यह हमारी संस्कृति नहीं है; यह गलत है और इससे मुझे बहुत बुरा लगा।'

कई लोगों ने उनकी इस टिप्पणी को छात्रों के विरोध करने के अधिकार का अपमान बताया। बात तब और बिगड़ गई जब उनके शिक्षक ने उनके शब्दों को 'अपमानजनक, लगभग तिरस्कारपूर्ण' कह दिया।

इसके बाद यह बहस फिर से शुरू हो गई कि मशहूर हस्तियों को राजनीतिक मुद्दों पर कैसे बात करनी चाहिए।