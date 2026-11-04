तमिलनाडु में फिर लौटा सुबह के शो का रोमांच, अब 6 बजे से देख सकेंगे अपनी पसंदीदा फिल्में
मनोरंजन
तमिलनाडु में सुबह-सुबह फिल्म देखने का दौर फिर से लौट आया है। राज्य सरकार ने, जिसकी बागडोर मुख्यमंत्री विजय के हाथों में है, अब नई तमिल फिल्मों को सुबह 6 बजे से दिखाने की मंजूरी दे दी है।
शुरुआती हफ्ते में 5 शो और वीकेंड या छुट्टियों पर 6 शो तक चलाए जा सकते हैं। इस फैसले के पीछे मकसद है कि दर्शक नई फिल्में आसानी से देख पाएं और सिनेमाघरों को भी बढ़ावा मिले।
तमिलनाडु ने सिनेमाघरों की सुबह 9 बजे की समय सीमा हटाई
यह नया फैसला उन पुराने नियमों को खत्म करता है, जिनमें एक दुखद घटना के बाद फिल्मों के शो का समय सुबह 9 बजे कर दिया गया था।
6 नवंबर को सूर्या की 'सीन' और नयनतारा की 'मूकुथी अम्मन 2' जैसी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में अब प्रशंसक फिर से उन पुराने, सुबह के शोज का लुत्फ उठा सकेंगे।
उम्मीद है कि इस कदम से सभी को सिनेमा का पुराना और चिर-परिचित अनुभव फिर से मिलेगा।