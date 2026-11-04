तमिलनाडु में फिर लौटा सुबह के शो का रोमांच, अब 6 बजे से देख सकेंगे अपनी पसंदीदा फिल्में

यह नया फैसला उन पुराने नियमों को खत्म करता है, जिनमें एक दुखद घटना के बाद फिल्मों के शो का समय सुबह 9 बजे कर दिया गया था।

6 नवंबर को सूर्या की 'सीन' और नयनतारा की 'मूकुथी अम्मन 2' जैसी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में अब प्रशंसक फिर से उन पुराने, सुबह के शोज का लुत्फ उठा सकेंगे।

उम्मीद है कि इस कदम से सभी को सिनेमा का पुराना और चिर-परिचित अनुभव फिर से मिलेगा।