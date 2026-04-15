जियो हॉटस्टार पर 'रिसोर्ट', सपनों की जंग और किचन की सियासत; 7.4 IMDb रेटिंग

रिसोर्ट के किचन की दुनिया, पर्दे के पीछे की कहानी

थालिवसल विजय, दर्शना श्रीपाल और बडावा गोपी जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ, 'रिसोर्ट' आपको रिसोर्ट के किचन के अंदर की कहानी से रूबरू कराता है। यहाँ काम की जगह पर होने वाली पॉलिटिक्स और रोजमर्रा की भागदौड़ को करीब से देखा जा सकता है। दर्शकों को यह शो काफी पसंद आ रहा है, आईएमडीबी पर इसे 7.4 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज के 20 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जिनमें हॉस्पिटैलिटी की दुनिया के हंसी-मजाक और असल जिंदगी के पल भरपूर हैं।