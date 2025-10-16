एल्विश यादव पर चला ED का चाबुक, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दायर हुई चार्जशीट
क्या है खबर?
'बिग बॉस OTT 2' के विजेता एल्विश यादव की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही हैं। गुरुग्राम की एक विशेष अदालत में यूट्यूबर और अन्य 3 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज कराई गई है। अदालत आरोपियों पर लगे आरोपों का पहले संज्ञान लेगी, उसके बाद उन्हें तलब किया जाएगा। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चंडीगढ़ स्थित कंपनी स्काई डिजिटल और उसके मालिक को भी मामले में सह-आरोपी बनाया है।
कुर्की
एक करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, एल्विश के अलावा पंजाबी गायक फाजिलपुरिया पर भी नकेल कसी गई है। ED ने दोनों की एक करोड़ कीमत वाली संपत्ति कुर्क कर दी है। ED ने एल्विश और फाजिलपुरिया से पिछले साल 2024 में लखनऊ में पूछताछ की थी। यही नहीं, दोनों के खिलाफ 4 मई, 2024 को हुई रेव पार्टी में कथित तौर पर सांप का जहर परोसे जाने के मामले में मामला दर्ज किया गया था।
जांच
गाने की कमाई पर भी जांच जारी
एल्विश और फाजिलपुरिया पर ये आरोप भी है कि दोनों ने अपने गाने '32 बोर' में जिंदा सांपों का इस्तेमाल किया था। बताया जाता है कि एल्विश ने गाने से 25 लाख रुपये की कमाई की। इसी कमाई से बिजनौर में 3 एकड़ जमीन 50 लाख में खरीदी गई थी। ED ने एल्विश और फाजिलपुरिया के बैंक अकाउंट से कुल 3 लाख रुपये जब्त किए हैं, जबकि स्काई डिजिटल कंपनी के खाते से 2 लाख रुपये जब्त किए गए हैं।