एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ीं (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@elvish_yadav)

एल्विश यादव पर चला ED का चाबुक, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दायर हुई चार्जशीट

लेखन ज्योति सिंह 02:07 pm Oct 16, 202502:07 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस OTT 2' के विजेता एल्विश यादव की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही हैं। गुरुग्राम की एक विशेष अदालत में यूट्यूबर और अन्य 3 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज कराई गई है। अदालत आरोपियों पर लगे आरोपों का पहले संज्ञान लेगी, उसके बाद उन्हें तलब किया जाएगा। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चंडीगढ़ स्थित कंपनी स्काई डिजिटल और उसके मालिक को भी मामले में सह-आरोपी बनाया है।