टाइगर श्रॉफ पर हमला: बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने मुंबई के पास किया था निशानेबाजी का अभ्यास

मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब हरियाणा से 7 और नए संदिग्धों समेत कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि इस हमले की साजिश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित ने रची थी।

हमले में इस्तेमाल हथियार अमृतसर से तस्करी करके लाए गए थे। गनीमत रही कि टाइगर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके ड्राइवर और एक राहगीर घायल हो गए।

राहगीर को गोली लगी थी, जिसकी सर्जरी के बाद अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।