टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामला में आई नई तस्वीर, आरोपी होटल से बैग के साथ निकलता दिखा
मनोरंजन
मुंबई में 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई गोलीबारी का CCTV फुटेज सामने आई है। इस फुटेज में एक संदिग्ध होटल से बैग के साथ निकलता दिखाई दे रहा है।
माना जा रहा है कि इस बैग में गोलीबारी में इस्तेमाल हुए हथियार थे। यह फुटेज जांचकर्ताओं के लिए एक बड़ा सुराग बन गई है, जो यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था।
टाइगर मामले की जांच में 11 गिरफ्तार
इसी फुटेज में संदिग्ध के 2 साथियों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए भी देखा गया है। पुलिस ने अभी तक दिल्ली और हरियाणा से कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं।
माना जा रहा है कि इस हमले की योजना लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ने बनाई थी। इस घटना के बाद भारत में सेलिब्रिटी की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंताएं बढ़ गई हैं।