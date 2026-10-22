टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामला में आई नई तस्वीर, आरोपी होटल से बैग के साथ निकलता दिखा

इसी फुटेज में संदिग्ध के 2 साथियों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए भी देखा गया है। पुलिस ने अभी तक दिल्ली और हरियाणा से कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं।

माना जा रहा है कि इस हमले की योजना लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ने बनाई थी। इस घटना के बाद भारत में सेलिब्रिटी की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंताएं बढ़ गई हैं।