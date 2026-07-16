सुप्रीम कोर्ट 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म पर याचिका की करेगा सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला?

सालाना रथ यात्रा उत्सव से ठीक पहले, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष गजपति महाराजा दिव्यसिंह देब ने फिल्म के ट्रेलर को 'एकदम काल्पनिक कहानी' बताई, जो पवित्र ग्रंथों से मेल नहीं खाती।

उन्होंने कहा कि इन बदलावों से लाखों भक्तों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने रिलीज से पहले फिल्म की विशेषज्ञ समीक्षा की मांग की।

अब तक, फिल्म निर्माताओं ने इस पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।