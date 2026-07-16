सुप्रीम कोर्ट 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म पर याचिका की करेगा सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला?
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सुप्रीम कोर्ट भगवान जगन्नाथ पर बनी एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' पर उड़ीसा हाईकोर्ट के स्टे आदेश की समीक्षा करेगा।
यह फिल्म 10 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी, लेकिन इसमें भगवान की प्रतिमा के चित्रण को लेकर मंदिर प्रशासन ने आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है।
जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने 'महाप्रभु जगन्नाथ' के लिए की विशेषज्ञ समीक्षा की मांग
सालाना रथ यात्रा उत्सव से ठीक पहले, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष गजपति महाराजा दिव्यसिंह देब ने फिल्म के ट्रेलर को 'एकदम काल्पनिक कहानी' बताई, जो पवित्र ग्रंथों से मेल नहीं खाती।
उन्होंने कहा कि इन बदलावों से लाखों भक्तों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने रिलीज से पहले फिल्म की विशेषज्ञ समीक्षा की मांग की।
अब तक, फिल्म निर्माताओं ने इस पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।