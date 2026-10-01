सुप्रीम कोर्ट ने इलैयाराजा की कॉपीराइट विवाद से जुड़ी याचिका को किया खारिज

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब वेल्स फिल्म इंटरनेशनल ने इस गाने का एक नया वर्जन अपनी फिल्म में इस्तेमाल किया। उनका दावा था कि उन्हें ये अधिकार इलैयाराजा से मिले हैं।

हालांकि, सारेगामा ने RCA, जो इस गाने का मूल अधिकार धारक था, के साथ हुए 1980 के एक समझौते का हवाला दिया। इस समझौते से पता चला कि गाने की साउंड रिकॉर्डिंग के अधिकार वास्तव में सारेगामा के पास ही हैं।

अदालतों ने भी इस बात पर सहमति जताई कि संगीतकार इलैयाराजा अपनी संगीत रचना (यानी धुन) के मालिक तो हैं, लेकिन वे उस साउंड रिकॉर्डिंग या उन गीतों के अधिकार किसी और को नहीं दे सकते जो उनके खुद के नहीं हैं।