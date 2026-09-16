श्रीदेवी के परिवार की अरबों की प्रॉपर्टी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, क्या सुलह से सुलझेगा 35 साल पुराना विवाद?
दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के परिवार से जुड़ा एक संपत्ति विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर 2.7 एकड़ जमीन है, जिसे 1988 में श्रीदेवी के परिवार को बेचा गया था।
अब एक महिला और उसका भाई उस पुराने अदालती फैसले को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें इस जमीन पर उनके मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। वे चाहते हैं कि इस फैसले की दोबारा जांच हो।
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, मध्यस्थता का सुझाव दिया
कपूर परिवार के वकील का कहना है कि यह मामला अब उठाया जा रहा है, जबकि संपत्ति की बिक्री को कई दशक बीत चुके हैं, इसलिए यह काफी देर हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि क्या याचिकाकर्ता एमसी चंद्रशेखरन के बच्चे हैं और क्या संपत्ति में उनकी एक-पांचवें हिस्सेदारी थी।
इसी बात को साफ करने के लिए कोर्ट इस पर और जांच करेगा कि असल में इसका मालिक कौन है। मामले में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, जजों ने फिलहाल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी है।
साथ ही, उन्होंने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के साथ मध्यस्थता (मीडिएशन) का भी सुझाव दिया है। अब यह देखना होगा कि क्या बिना किसी और नाटकीयता के इस विवाद को सुलझाया जा सकता है।
इसके लिए सभी पक्ष 18 दिसंबर को फिर से कोर्ट में पेश होंगे।