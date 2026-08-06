कपूर परिवार के 30 हजार करोड़ के संपत्ति संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
मनोरंजन
सुप्रीम कोर्ट ने कपूर परिवार को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की बड़ी संपत्ति से जुड़ा विरासत विवाद सुलझाने के लिए 2 नवंबर तक का वक्त दिया है।
कोर्ट को उम्मीद है कि यह और समय मिलने से दोनों पक्ष लंबी कानूनी लड़ाई में उलझे बिना शांति से मामला निपटा लेंगे।
मध्यस्थता में कपूर परिवार के 30 हजार करोड़ के दावों पर चर्चा
पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की देखरेख में अब तक मध्यस्थता के 6 दौर हो चुके हैं। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को काफी संतोषजनक बताया है।
इन दौरों में संजय की 80 साल की मां रानी कपूर और उनकी तीसरी पत्नी प्रिया ने करीब 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर अपने-अपने दावों को लेकर बातचीत की है।
कोर्ट के निर्देश पर आरके फैमिली ट्रस्ट ही मध्यस्थ की फीस का भुगतान कर रहा है।