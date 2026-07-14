शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, 'मन्नत' में जुड़ेंगी 2 और मंजिलें

मशहूर अभिनेता शाहरुख खान का घर मन्नत, अब नए रंग-रूप में दिखने वाला है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इस नवीनीकरण पर रोक लगाने की अपील की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह केस कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने दाखिल किया था, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, सभी ने मन्नत के नवीनीकरण के लिए CRZ क्लीयरेंस को सही ठहराया है।