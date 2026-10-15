राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने दी कनाडा जाने की अनुमति, कहा- 'जाओ और पैसे कमाओ'

अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से कनाडा जाकर फिल्म की शूटिंग करने की इजाजत मिल गई है।

यह इजाजत उन्हें एक चेक-बाउंस मामले में फंसे होने के बावजूद मिली है। अदालत ने राजपाल को काम के लिए अपना पासपोर्ट वापस लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन उन्हें निचली अदालत द्वारा तय किए गए कुछ नियमों का पालन करना होगा।

इस मामले का निपटारा होने तक उन्होंने कोर्ट में 2 करोड़ रुपये भी जमा कराए हैं।