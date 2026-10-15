राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने दी कनाडा जाने की अनुमति, कहा- 'जाओ और पैसे कमाओ'
मनोरंजन
अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से कनाडा जाकर फिल्म की शूटिंग करने की इजाजत मिल गई है।
यह इजाजत उन्हें एक चेक-बाउंस मामले में फंसे होने के बावजूद मिली है। अदालत ने राजपाल को काम के लिए अपना पासपोर्ट वापस लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन उन्हें निचली अदालत द्वारा तय किए गए कुछ नियमों का पालन करना होगा।
इस मामले का निपटारा होने तक उन्होंने कोर्ट में 2 करोड़ रुपये भी जमा कराए हैं।
जजों ने राजपाल को दी यह सलाह
जजों ने दोनों पक्षों से कहा है कि वे मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश करें और एक समाधान पर पहुंचें।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने तो राजपाल से यहां तक कह दिया, "जाओ और कुछ पैसे कमाओ, उन्हें वापस चुकाओ।"
इससे उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल पैसे कमाकर कर्ज चुकाना ही सबसे जरूरी है। राजपाल ने पहले ही कोर्ट रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा करवा दिए थे।