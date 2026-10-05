एसएस राजामौली की 'वाराणसी' में दिखेगा खतरनाक एक्शन, 'RRR' के बाद फिर मचेगा धमाल
मनोरंजन
एसएस राजामौली अपनी नई फिल्म 'वाराणसी' लेकर आ रहे हैं। इस बार फिल्म में एक्शन का लेवल बहुत ऊंचा होने वाला है।
फिल्म के निर्माता एस एस कार्तिकैया ने बताया है कि इस फिल्म के स्टंट्स 'RRR' और 'बाहुबली' के बड़े-बड़े एक्शन सीन से बिल्कुल अलग होंगे।
इन स्टंट्स का मकसद दर्शकों को अपनी सीट पर बांधे रखना होगा।
फिल्म 'वाराणसी' में दिखेंगे ये कलाकार
फिल्म में महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा जोनस जैसे बड़े कलाकार हैं, जिससे इसकी चर्चा और भी बढ़ गई है।
खासकर तब, जब ऑस्कर अवार्ड्स में स्टंट डिजाइन के लिए एक नई कैटेगरी जोड़ी जा रही है। अगर सब ठीक रहा, तो 'वाराणसी' के ये शानदार एक्शन सीन इसे दुनिया भर में बड़ी पहचान दिला सकते हैं।