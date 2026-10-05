एसएस राजामौली की 'वाराणसी' में दिखेगा खतरनाक एक्शन, 'RRR' के बाद फिर मचेगा धमाल

एसएस राजामौली अपनी नई फिल्म 'वाराणसी' लेकर आ रहे हैं। इस बार फिल्म में एक्शन का लेवल बहुत ऊंचा होने वाला है।

फिल्म के निर्माता एस एस कार्तिकैया ने बताया है कि इस फिल्म के स्टंट्स 'RRR' और 'बाहुबली' के बड़े-बड़े एक्शन सीन से बिल्कुल अलग होंगे।

इन स्टंट्स का मकसद दर्शकों को अपनी सीट पर बांधे रखना होगा।