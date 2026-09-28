जानिए कब रिलीज होगी विनोद कापड़ी की 'पायरे'?
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विनोद कापड़ी अपनी नई हिंदी फिल्म 'पायरे' 23 अक्टूबर को दर्शकों के सामने ला रहे हैं। उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म एक ऐसे बुजुर्ग दंपति की कहानी दिखाती है, जिनका अपने घर से गहरा लगाव है।
वे अपने बच्चों के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस कहानी को और भी वास्तविक बनाने के लिए, विनोद ने स्थानीय लोगों को ही फिल्म में भूमिकाएं दी हैं।
इनमें भारतीय सेना से रिटायर्ड फौजी पद्म सिंह और किसान हीरा देवी जैसे कलाकार शामिल हैं।
'पायरे' ने जीते हैं 18 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार
फिल्म 'पायरे' ने अब तक 18 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इसमें शिकागो और लंदन में मिले सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार भी शामिल हैं।
फिल्म में 'लाइफ ऑफ पाई' के लिए मशहूर मायकल डन्ना का संगीत है, तो इसकी एडिटिंग 'द लाइव्स ऑफ अदर्स' फेम पेट्रीसिया रोमेल ने की है।
यही नहीं, जाने-माने गीतकार गुलजार ने भी फिल्म के लिए एक गाना लिखा है। विनोद, सुरेश जोशी और अरिंद्र राय चौधरी ने इसे भागीरथी फिल्म्स और मशकबीन स्टूडियोज के बैनर तले बनाया है।
यह फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सिनेपोलिस कर रहा है।