आयुष्मान खुराना-शरवरी का गाना 'सावन आया है' हुआ रिलीज, देखें वीडियो

दिवाली से ठीक पहले आया यह गाना प्यार और परिवार के जश्न का मिला-जुला अहसास देता है। इसमें त्योहार से पहले घर की साफ-सफाई और अपनों के साथ रहने के खूबसूरत पल दिखाए गए हैं।

इस गाने के विजुअल्स बिलकुल सपनों जैसे हैं, इसके बोल दिल को छू लेने वाले हैं और दोनों कलाकार स्क्रीन पर खूब जच रहे हैं।

अगर आपको ऐसे गाने पसंद हैं जो प्यार और उत्सव दोनों का माहौल बनाते हैं, तो यह गाना आपको जरूर पसंद आएगा।