'गवर्नर' बनकर देश की आर्थिक स्थिति सुधारने आए मनोज बाजपेयी, फिल्म का टीजर जारी

A nation on the brink of bankruptcy.

A battle no one saw coming.



And one man who refused to let it fall.



The Silent Saviour GOVERNOR

Teaser Out Now.

In cinemas on 12th June, 2026.



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