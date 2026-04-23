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मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' का पोस्टर जारी, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
मनोज बाजपेयी की नई फिल्म का ऐलान

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' का पोस्टर जारी, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह
Apr 23, 2026
01:00 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी 23 अप्रैल को 57 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर उन्होंने अपने चाहने वालों को एक फिल्म का तोहफा दिया है, जिसका पहला पोस्टर आया है। फिल्म का शीर्षक 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' है। इसका निर्देशन चिन्मय मंडलेकर ने किया है, जो पहले अभिनेता की फिल्म 'इंस्पेक्टर झेंडे' (2025) का निर्देशन कर चुके हैं। पोस्टर के जरिए फिल्म में एक सशक्त राजनीतिक और कानूनी कहानी होने का संकेत मिलता है।

रिलीज

कब रिलीज होगी फिल्म 'गवर्नर'?

पोस्टर में मनोज को तनावपूर्ण और गंभीर माहौल में दिखाया गया है। एक धुंधले गलियारे में वह हाथ में सूटकेस लिए नजर आ रहे हैं। टैगलाइन दी है, 'अगर मैं असफल हुआ... तो भारत असफल हुआ।' कैप्शन में लिखा है, 'आज हम एक विश्व शक्ति हैं क्योंकि एक गुमनाम नायक ने एक अनकही जंग लड़ी।' कुल मिलाकर 'गवर्नर' राष्ट्रीय महत्व और व्यक्तिगत बलिदान से प्रेरित कहानी की ओर संकेत देती है। यह सिनेमाघरों में 12 जून, 2026 को रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए फिल्म का पोस्टर

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