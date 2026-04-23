मनोज बाजपेयी की नई फिल्म का ऐलान

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' का पोस्टर जारी, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 01:00 pm Apr 23, 202601:00 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी 23 अप्रैल को 57 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर उन्होंने अपने चाहने वालों को एक फिल्म का तोहफा दिया है, जिसका पहला पोस्टर आया है। फिल्म का शीर्षक 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' है। इसका निर्देशन चिन्मय मंडलेकर ने किया है, जो पहले अभिनेता की फिल्म 'इंस्पेक्टर झेंडे' (2025) का निर्देशन कर चुके हैं। पोस्टर के जरिए फिल्म में एक सशक्त राजनीतिक और कानूनी कहानी होने का संकेत मिलता है।