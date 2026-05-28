'शक्ति शालिनी' की शूटिंग हुई पूरी, अनीत पड्डा के डबल रोल से मैडॉक यूनिवर्स में धमाका

'शक्ति शालिनी' मैडॉक यूनिवर्स का बनी हिस्सा

फिल्म का निर्माण मार्च में शुरू हुआ था और इसकी शूटिंग राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में की गई। फिल्म के लिए गांव के विस्तृत सेट बनाए गए थे, जो कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। फिल्म का अंतिम दृश्य 27 मई को मुंबई के चित्तरथ स्टूडियो में शूट किया गया।

इस दृश्य में गांव की औरतें बुराई की हार का जश्न मनाती दिखीं। फिल्म के कलाकारों में विनीत कुमार सिंह खलनायक की भूमिका में हैं।

साथ ही नाना पाटेकर, सीमा बिस्वास और विशाल जेठवा भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं। 'शक्ति शालिनी' अब मैडॉक के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स में जुड़ गई है, जिसमें 'स्त्री' और 'भेड़िया' जैसी फिल्में पहले से ही मौजूद हैं।