बारिश-धूप के बावजूद मोहनलाल-मीरा जैस्मीन की 'अतिमनोहरम'की शूटिंग हुई पूरी, फैंस हुए बेताब

फिल्म की शूटिंग पूरी होते ही टीम तुरंत पोस्ट-प्रोडक्शन के काम में जुट गई। अगस्त में फिल्म की डबिंग भी शुरू हो चुकी थी और कलाकारों ने पर्दे के पीछे फिल्म को रिलीज के लिए तैयार करने में खूब मेहनत की।

हालांकि, फिल्म में देरी की पुरानी अफवाहें चल रही थीं, लेकिन निर्देशक मूर्ति ने अपनी टीम की लगन की सराहना की।

उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने 78 दिनों के मुश्किल शूट को, चाहे बारिश हो या धूप, हर हाल में पूरा किया।