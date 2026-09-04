बारिश-धूप के बावजूद मोहनलाल-मीरा जैस्मीन की 'अतिमनोहरम'की शूटिंग हुई पूरी, फैंस हुए बेताब
मनोरंजन
बहुप्रतीक्षित मलयालम फिल्म 'अतिमनोहरम' की शूटिंग पूरी हो गई है। इस फिल्म में मोहनलाल पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, जबकि मीरा जैस्मीन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।
फिल्म के निर्माता आशिक उसमान ने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी साझा की है, जो टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
'अतिमनोहरम' डबिंग अगस्त में होगी शुरू
फिल्म की शूटिंग पूरी होते ही टीम तुरंत पोस्ट-प्रोडक्शन के काम में जुट गई। अगस्त में फिल्म की डबिंग भी शुरू हो चुकी थी और कलाकारों ने पर्दे के पीछे फिल्म को रिलीज के लिए तैयार करने में खूब मेहनत की।
हालांकि, फिल्म में देरी की पुरानी अफवाहें चल रही थीं, लेकिन निर्देशक मूर्ति ने अपनी टीम की लगन की सराहना की।
उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने 78 दिनों के मुश्किल शूट को, चाहे बारिश हो या धूप, हर हाल में पूरा किया।