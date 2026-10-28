क्या परिणीति चोपड़ा ने जेनिफर विंगेट को किया नजरअंदाज?
मनोरंजन
'शक: ट्रस्ट नो वन' की पार्टी के कुछ वीडियोज ने फैंस के बीच खूब हलचल मचाई। इन वीडियोज को देखकर कई लोगों को लगा कि केक काटते समय परिणीति चोपड़ा ने जेनिफर विंगेट को नजरअंदाज किया।
बस, फिर क्या था, सोशल मीडिया पर फौरन ही इन दोनों सितारों के बीच किसी मनमुटाव या तकरार की अटकलें लगने लगीं।
जेनिफर ने परिणीति के साथ तकरार की खबरों को बताया गलत
जेनिफर विंगेट ने अब इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि उनके और परिणीति के बीच बिल्कुल भी कोई तनाव नहीं है।
दरअसल, मुंबई में हुई यह पार्टी तो सिर्फ एक जश्न था, जिसमें हरलीन सेठी और ताहिर राज भसीन जैसे कई कास्ट मेंबर्स शामिल थे।
इस मौके पर सभी लोग खूब मस्ती करते नजर आए। ऑनलाइन इतनी सारी चर्चा होने के बावजूद, जेनिफर का संदेश एकदम साफ था कि टीम के सभी सदस्यों के बीच सब ठीक है और अच्छी बॉन्डिंग है।