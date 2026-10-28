क्या परिणीति चोपड़ा ने जेनिफर विंगेट को किया नजरअंदाज?

जेनिफर विंगेट ने अब इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि उनके और परिणीति के बीच बिल्कुल भी कोई तनाव नहीं है।

दरअसल, मुंबई में हुई यह पार्टी तो सिर्फ एक जश्न था, जिसमें हरलीन सेठी और ताहिर राज भसीन जैसे कई कास्ट मेंबर्स शामिल थे।

इस मौके पर सभी लोग खूब मस्ती करते नजर आए। ऑनलाइन इतनी सारी चर्चा होने के बावजूद, जेनिफर का संदेश एकदम साफ था कि टीम के सभी सदस्यों के बीच सब ठीक है और अच्छी बॉन्डिंग है।