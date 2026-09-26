'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल पर नया अपडेट, जानिए कब से शुरू होगी शूटिंग और कौन-कौन होगा शामिल

'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब निर्देशक नाग अश्विन ने फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि 'कल्कि 2898 AD पार्ट 2' की नियमित शूटिंग अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी। फिल्म के करीब 10 दिन के सीन पहले ही शूट किए जा चुके हैं। प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन फिल्म में वापसी करेंगे। नाग अश्विन को उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग 2027 के मध्य तक पूरी हो जाएगी। हालांकि, फिल्म की रिलीज तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।