यश और तारा सुतारिया का 'टॉक्सिक' का नया गाना हुआ रिलीज, जानें कब आएगी फिल्म?
संगीत प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का दूसरा गाना अब जल्द ही दर्शकों के सामने होगा।
पहला गाना 'तबाही' (जो कियारा आडवाणी के साथ था) के हिट होने के बाद, अब इस नए ट्रैक में पहली बार यश और तारा सुतारिया की जोड़ी देखने को मिलेगी।
इस गाने को तनिष्क बागची, फैहम अब्दुल्ला और अर्सलान निजामी ने तैयार किया है, वहीं सिद्धार्थ बसरूर ने इसमें अपनी आवाज दी है।
अगर आपको 'KGF- चैप्टर 1' का 'गली गली' गाना पसंद आया था, तो यश और तनिष्क बागची का यह नया साथ भी आपको जरूर पसंद आएगा।
इस दिन होगा 'टॉक्सिक' का प्रीमियर
'टॉक्सिक' फिल्म का निर्देशन और सह-लेखन गीतू मोहनदास ने किया है। इसमें यश पिता और बेटे, दोनों के डबल भूमिका में नजर आएंगे।
इस फिल्म में नयनतारा, कियारा, तारा, रुक्मिणी वासंथ और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। इसकी शूटिंग कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में की गई है और यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज होगी।
यानी, यह लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में देखी जा सकेगी, तो अपने कैलेंडर पर तारीख नोट कर लीजिए, यह फिल्म 26 अगस्त, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी।