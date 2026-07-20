यश और तारा सुतारिया का 'टॉक्सिक' का नया गाना हुआ रिलीज, जानें कब आएगी फिल्म?

संगीत प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का दूसरा गाना अब जल्द ही दर्शकों के सामने होगा।

पहला गाना 'तबाही' (जो कियारा आडवाणी के साथ था) के हिट होने के बाद, अब इस नए ट्रैक में पहली बार यश और तारा सुतारिया की जोड़ी देखने को मिलेगी।

इस गाने को तनिष्क बागची, फैहम अब्दुल्ला और अर्सलान निजामी ने तैयार किया है, वहीं सिद्धार्थ बसरूर ने इसमें अपनी आवाज दी है।

अगर आपको 'KGF- चैप्टर 1' का 'गली गली' गाना पसंद आया था, तो यश और तनिष्क बागची का यह नया साथ भी आपको जरूर पसंद आएगा।