प्रियंका चोपड़ा की 'सिटाडेल 2' की रिलीज तारीख आई, इस दिन से शुरू होगा जासूसी का नया खेल
प्रियंका चोपड़ा के फैंस का इंतजार खत्म हुआ। लोकप्रिय वेब सीरीज 'सिटाडेल' का दूसरा सीजन 6 मई को अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक दे रहा है। जासूस नादिया और मेसन के रूप में प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडेन की जोड़ी एक बार फिर धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है। धमाकेदार ट्रेलर के बाद अब फैंस की नजरें इस जासूसी थ्रिलर पर टिकी हैं। इस सीजन में कुल 7 एपिसोड होंगे, जिनमें पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक एक्शन और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है।
नादिया-मेसन के सामने खड़ा होगा नया 'खतरा'
नादिया और मेसन के साथ इस बार बर्नार्ड (स्टेनली टुची) की वापसी कहानी में नए और बड़े खतरों की आहट लेकर आएगी। सीरीज में लेस्ली मैनविल और एश्ले कमिंग्स जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
खास बात यह है कि 'सिटाडेल' यूनिवर्स अब ग्लोबल लेवल पर फैल चुका है।
वरुण धवन और सामंथा की 'सिटाडेल: हनी बनी' जैसे स्पिनऑफ पहले ही इस स्पाई फ्रेंचाइजी के बढ़ते दायरे को साबित कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीजन 2 इस जासूसी दुनिया को किस नए मोड़ पर ले जाता है।