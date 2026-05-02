प्रियंका चोपड़ा की 'सिटाडेल 2' की रिलीज तारीख आई, इस दिन से शुरू होगा जासूसी का नया खेल

नादिया-मेसन के सामने खड़ा होगा नया 'खतरा'

नादिया और मेसन के साथ इस बार बर्नार्ड (स्टेनली टुची) की वापसी कहानी में नए और बड़े खतरों की आहट लेकर आएगी। सीरीज में लेस्ली मैनविल और एश्ले कमिंग्स जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

खास बात यह है कि 'सिटाडेल' यूनिवर्स अब ग्लोबल लेवल पर फैल चुका है।

वरुण धवन और सामंथा की 'सिटाडेल: हनी बनी' जैसे स्पिनऑफ पहले ही इस स्पाई फ्रेंचाइजी के बढ़ते दायरे को साबित कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीजन 2 इस जासूसी दुनिया को किस नए मोड़ पर ले जाता है।