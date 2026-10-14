रजनीकांत की 'जेलर 2' को लगा तगड़ा झटका, रिलीज से पहले इस चीज ने बढ़ाई मुश्किलें

यह कोई पहला मौका नहीं है। विजय की फिल्म 'जना नायगन' के मामले में भी ऐसी ही बातचीत हुई थी और तब 65-35 के बंटवारे पर सहमति बनी थी।

सिनेमाघर मालिकों का कहना है कि उन्हें उचित शर्तें चाहिए, क्योंकि स्टाफ के वेतन और रखरखाव का खर्च उठाना पड़ता है।

रजनीकांत की 'जेलर 2' इस सीजन की सबसे ज्यादा इंतजार वाली फिल्मों में से एक है और फैंस काफी समय से इसके रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।

ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों पक्ष समय रहते कोई समझौता कर पाते हैं, ताकि फिल्म बिना किसी रुकावट के रिलीज हो सके।