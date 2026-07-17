विल्सन पेंस परिवार ने मुंबई का मशहूर बंगला बेचा, जानें कितने में बिका?

विला विल्सन 1971 से जुहू की पहचान रही है। इसका नाम उस कलम की कंपनी के नाम पर रखा गया है, जिसके कलम से भारत का संविधान तैयार हुआ था। इसकी एक बहुत ही खास विरासत है।

अब नॉटंडास रियल्टी इस प्रॉपर्टी को फिर से विकसित करने की योजना बना रही है। इसमें आधुनिक डिजाइन के साथ जुहू के ऐतिहासिक माहौल का मेल देखने को मिलेगा। पिछले दिसंबर में इस प्रॉपर्टी की बिक्री को लेकर एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें लोगों से आपत्ति मांगी गई थी।

हालांकि, 154.6 वर्ग मीटर के इस प्लॉट के आसपास के घरों के मालिकों ने कोई चिंता या आपत्ति नहीं जताई।