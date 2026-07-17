विल्सन पेंस परिवार ने मुंबई का मशहूर बंगला बेचा, जानें कितने में बिका?
विल्सन पेंस के संस्थापक संघवी परिवार ने जुहू में अपना स्पेनिश-स्टाइल बंगला 'विला विल्सन' नोटांदास रियल्टी को 135 करोड़ रुपये में बेच दिया।
करीब 10 महीने तक चली लंबी बातचीत के बाद, इस महीने जाकर इस सौदे की रजिस्ट्री हुई है। स्पेनिश स्टाइल में बना यह बंगला, जिसे आर्किटेक्ट निर्मला बनानी ने डिजाइन किया था, अमिताभ बच्चन के घर के ठीक पास है।
नॉटंडास रियल्टी की क्या है योजना?
विला विल्सन 1971 से जुहू की पहचान रही है। इसका नाम उस कलम की कंपनी के नाम पर रखा गया है, जिसके कलम से भारत का संविधान तैयार हुआ था। इसकी एक बहुत ही खास विरासत है।
अब नॉटंडास रियल्टी इस प्रॉपर्टी को फिर से विकसित करने की योजना बना रही है। इसमें आधुनिक डिजाइन के साथ जुहू के ऐतिहासिक माहौल का मेल देखने को मिलेगा। पिछले दिसंबर में इस प्रॉपर्टी की बिक्री को लेकर एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें लोगों से आपत्ति मांगी गई थी।
हालांकि, 154.6 वर्ग मीटर के इस प्लॉट के आसपास के घरों के मालिकों ने कोई चिंता या आपत्ति नहीं जताई।