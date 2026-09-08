ऋतिक रोशन की मां ने किया आलीशान रियल एस्टेट निवेश, मुंबई में खरीदे 2 सुपर अपार्टमेंट
बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की मां और फिल्म निर्माता-संगीतकार राकेश रोशन की पत्नी पिंकी रोशन ने मुंबई के सेवन बंगलो इलाके में 2 आलीशान अपार्टमेंट खरीदे हैं।
इन अपार्टमेंट्स की कीमत 67.30 करोड़ बताई जा रही है। ये दोनों फ्लैट 'लोटस सेलेस्टिया' टावर की 24वीं मंजिल पर हैं।
इनका कुल कारपेट एरिया करीब 12,860 वर्ग फुट है, जो परिवार के लिए काफी जगह देता है। इस बड़ी जगह में आराम से कोई पार्टी भी की जा सकती है।
रोशन परिवार की खरीदारी की कीमत हुई इतने प्रति वर्ग फुट
इन बड़े घरों के साथ, रोशन परिवार को 8 खास पार्किंग स्पॉट भी मिले हैं, जो मुंबई जैसे शहर में बहुत काम आते हैं। 52,330 प्रति वर्ग फुट की कीमत बताती है कि उन्होंने शहर के सबसे महंगे और खास इलाकों में से एक में बड़ा निवेश किया है।
रोशन परिवार का बॉलीवुड में लंबा और गहरा नाता रहा है। राकेश रोशन को 'कृष' सीरीज जैसी शानदार फिल्मों के लिए जाना जाता है और ऋतिक खुद 'कृष 4' की तैयारियों में जुटे हैं।
ऐसे में उनका यह नया पता उनकी सुपरस्टार लाइफस्टाइल के बिल्कुल मुफीद है।