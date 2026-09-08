ऋतिक रोशन की मां ने किया आलीशान रियल एस्टेट निवेश, मुंबई में खरीदे 2 सुपर अपार्टमेंट

इन बड़े घरों के साथ, रोशन परिवार को 8 खास पार्किंग स्पॉट भी मिले हैं, जो मुंबई जैसे शहर में बहुत काम आते हैं। 52,330 प्रति वर्ग फुट की कीमत बताती है कि उन्होंने शहर के सबसे महंगे और खास इलाकों में से एक में बड़ा निवेश किया है।

रोशन परिवार का बॉलीवुड में लंबा और गहरा नाता रहा है। राकेश रोशन को 'कृष' सीरीज जैसी शानदार फिल्मों के लिए जाना जाता है और ऋतिक खुद 'कृष 4' की तैयारियों में जुटे हैं।

ऐसे में उनका यह नया पता उनकी सुपरस्टार लाइफस्टाइल के बिल्कुल मुफीद है।