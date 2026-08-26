राकेश रोशन का ये फ्लैट 3 साल में देगा इतने करोड़ किराया, प्रॉपर्टी के अलावा हुए और भी चौंकाने वाले सौदे
बॉलीवुड निर्देशक राकेश रोशन और उनकी पत्नी प्रमिला ने मुंबई के JVPD स्कीम में अपना अपार्टमेंट 3 साल के लिए 1.89 करोड़ रुपये में किराए पर दिया है।
हीरालय बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित यह फ्लैट अब असावरी राजोपाध्ये का नया ठिकाना होगा।
इस फ्लैट का किरायानामा अगस्त के मध्य से शुरू हुआ है और इसका पंजीकरण 24 अगस्त, 2026 तक पूरा हो जाएगा।
किराए में बढ़ोतरी और राकेश परिवार के प्रॉपर्टी सौदे
इस फ्लैट का मासिक किराया 5 लाख रुपये से शुरू होगा। यह किराया हर साल 5 प्रतिशत बढ़ेगा, जिससे तीसरे साल तक यह 5.51 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगा।
इसके साथ ही, 21.75 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि भी रखी गई है। राकेश ने पुणे जिले में 1.09 हेक्टेयर का एक प्लॉट 15 करोड़ रुपये में बेचा था।
वहीं, ऋतिक रोशन ने अपने पिता राकेश की HRX डिजीटेक LLP और मां प्रमिला रोशन की फिल्मकुंज (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर मुंबई के अंधेरी पश्चिम में 10 ऑफिस यूनिट्स 28 करोड़ रुपये में खरीदी थीं।
राकेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नवंबर, 2025 में मुंबई के अंधेरी इलाके में पांच कमर्शियल ऑफिस यूनिट्स 19.68 करोड़ रुपये में खरीदी थीं।