द रिश ने की अहान पांडे की जमकर तारीफ, अभिनेता को बताया 'अगला शाहरुख खान'

द रिश ने की मोहित की आने वाली फिल्मों में साथ काम करने की उम्मीद

खास बात ये है कि 'बर्बाद' गाना फिल्म में लगभग शामिल ही नहीं हो रहा था, जब तक निर्देशक मोहित सूरी ने इसे नहीं सुना था।

द रिश ने निर्देशक मोहित को इस बात का श्रेय दिया कि उन्होंने नई प्रतिभा को सहारा दिया। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में वे मोहित के साथ अहान पांडे और अनीत के साथ फिर से काम कर पाएंगे।

उनका हालिया ट्रैक 'अपने चेहरा दिखा' (अल्का याग्निक के साथ) जून 2026 में रिलीज हुआ था।