'राइज एंड फॉल 2' में वीरेंद्र सहवाग के साथ दिखेंगे ये सितारे, जानें कौन बनेगा 'शासक' और कौन 'सेवक'?
'राइज एंड फॉल' अपने दूसरे सीजन के साथ लौट आया है, जिसमें इस बार नए-नए सेलेब्रिटी दिखाई देंगे।
इनमें अभिनता स्वरा भास्कर, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और राजनीतिक टिप्पणीकार शहजाद पूनावाला शामिल हैं, जो मुकाबले के लिए कमर कस चुके हैं।
इस शो का सबसे खास ट्विस्ट क्या है? प्रतियोगी कभी 'शासक' बन जाते हैं, तो कभी 'कार्यकर्ता', जिससे खेल में पल-पल ट्विस्ट आता रहता है।
पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग इस शो को होस्ट करेंगे। आप इसे 26 सितंबर से MX प्लेयर पर देख सकते हैं।
प्रोमो में दिखी प्रतियोगी की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं
शो के प्रोमो में सभी प्रतियोगी इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। प्रियंका कुछ नया करने को लेकर काफी उत्साहित हैं।
वहीं, स्वरा का कहना है कि वे अपनी राय खुलकर सामने रखेंगी और देखना चाहती हैं कि खेल किस ओर जाता है। शहजाद को लगता है कि उनकी जिंदगी के उतार-चढ़ाव इस शो के थीम में बिल्कुल फिट बैठते हैं।