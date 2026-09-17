'राइज एंड फॉल 2' में वीरेंद्र सहवाग के साथ दिखेंगे ये सितारे, जानें कौन बनेगा 'शासक' और कौन 'सेवक'?

'राइज एंड फॉल' अपने दूसरे सीजन के साथ लौट आया है, जिसमें इस बार नए-नए सेलेब्रिटी दिखाई देंगे।

इनमें अभिनता स्वरा भास्कर, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और राजनीतिक टिप्पणीकार शहजाद पूनावाला शामिल हैं, जो मुकाबले के लिए कमर कस चुके हैं।

इस शो का सबसे खास ट्विस्ट क्या है? प्रतियोगी कभी 'शासक' बन जाते हैं, तो कभी 'कार्यकर्ता', जिससे खेल में पल-पल ट्विस्ट आता रहता है।

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग इस शो को होस्ट करेंगे। आप इसे 26 सितंबर से MX प्लेयर पर देख सकते हैं।