‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमशक्ल, सभी का खींचा ध्यान
मनोरंजन
'इंडियाज गॉट लेटेंट' के ताजा एपिसोड में खूब हंगामा देखने को मिला। शो के एक कंटेस्टेंट राहिल ने, जो 'ओदी जी' यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मजेदार हमशक्ल का अभिनय करते हैं, वीडियो कॉल पर कॉमेडियन कुणाल कामरा पर बड़े ही मजेदार अंदाज में तंज कसे।
सामय रैना का यह शो, जो पहले एक विवाद के कारण बंद हो गया था, अब नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर वापस आ गया है।
राहिल के रुपये वाले जोक को मिले पूरे 10 नंबर
राहिल ने अपनी बातों से सबका मन मोह लिया और खूब हंसाया। उन्होंने कहा, "रुपया गिरा है तो क्या हुआ, इसे उठाने वाला भी तो मैं ही हुं।"
इतना ही नहीं, राहिल ने कुणाल को ज्यादा औपचारिक होने पर भी छेड़ा। राहिल ने अपने ही वॉट्सऐप जोक पर एक मजेदार जवाब देकर माहौल को और गुदगुदा दिया।
जजों को राहिल का यह अंदाज इतना भाया कि उन्होंने उसे पूरे 10 नंबर दिए, ठीक जैसा राहिल ने पहले ही कहा था।
ट्विटर पोस्ट
https://twitter.com/i/status/2114422789281321312