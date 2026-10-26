‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमशक्ल, सभी का खींचा ध्यान

राहिल ने अपनी बातों से सबका मन मोह लिया और खूब हंसाया। उन्होंने कहा, "रुपया गिरा है तो क्या हुआ, इसे उठाने वाला भी तो मैं ही हुं।"

इतना ही नहीं, राहिल ने कुणाल को ज्यादा औपचारिक होने पर भी छेड़ा। राहिल ने अपने ही वॉट्सऐप जोक पर एक मजेदार जवाब देकर माहौल को और गुदगुदा दिया।

जजों को राहिल का यह अंदाज इतना भाया कि उन्होंने उसे पूरे 10 नंबर दिए, ठीक जैसा राहिल ने पहले ही कहा था।