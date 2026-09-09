जानिए आयुष्मान खुराना-सारा अली खान की 'उड़ता तीर' कब होगी रिलीज?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की जासूसी-कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' अब सितंबर की जगह 9 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होगी।

इस फिल्म से निर्देशक आकाश ए कौशिक बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म का पहला लुक पोस्टर अभी-अभी सामने आया है।

इसमें आयुष्मान, भारत और पाकिस्तान के मील के पत्थरों के बीच आराम करते दिख रहे हैं। मेकर्स की टैगलाइन है, "देशभक्ति तो याद है...पर देश नहीं।"

यह टैगलाइन बताती है कि फिल्म में एक मजेदार और अलग तरह का सफर देखने को मिलेगा।