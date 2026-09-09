जानिए आयुष्मान खुराना-सारा अली खान की 'उड़ता तीर' कब होगी रिलीज?
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की जासूसी-कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' अब सितंबर की जगह 9 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होगी।
इस फिल्म से निर्देशक आकाश ए कौशिक बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म का पहला लुक पोस्टर अभी-अभी सामने आया है।
इसमें आयुष्मान, भारत और पाकिस्तान के मील के पत्थरों के बीच आराम करते दिख रहे हैं। मेकर्स की टैगलाइन है, "देशभक्ति तो याद है...पर देश नहीं।"
यह टैगलाइन बताती है कि फिल्म में एक मजेदार और अलग तरह का सफर देखने को मिलेगा।
धर्मा और सिख्या की होने वाली है चौथी साझेदारी
'उड़ता तीर' के जरिए धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट चौथी बार साथ आए हैं। इससे पहले वे 'किल' और 'द लंचबॉक्स' जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं।
फिल्म के निर्माताओं में करण जौहर, आदर पूनावाला, गुनीत मोंगा कपूर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अगर आप आयुष्मान के फैन हैं, तो बता दें कि उन्हें आखिरी बार 'पति पत्नी और वो दो' में देखा गया था।
उनकी 2 और फिल्में ('ये प्रेम मोल लिया' और 'मुपापा') भी जल्द आने वाली हैं।