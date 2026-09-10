सलमान खान का 'काला हिरण' पर कानूनी वार, रिलीज पर लगी रोक

सलमान की कानूनी टीम ने कोर्ट में बताया कि यह फिल्म उनके नाम, हाव-भाव, उनकी शक्ल, खास पहचान, उनकी मशहूर फिल्में और उनसे जुड़ी सार्वजनिक घटनाओं का इस्तेमाल करती है।

टीम का आरोप है कि फिल्म उन्हें 1998 के काले हिरण मामले से जोड़ती है और कई बार बरी होने के बावजूद उन्हें दोषी दिखाती है।

उनके वकीलों ने यह भी कहा कि फिल्म में अंडरवर्ल्ड से संबंध और गवाहों को प्रभावित करने जैसे मनगढ़ंत अपराध दिखाए गए हैं, जिससे सलमान को निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार में दिक्कत आ सकती है।

इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी, यानी यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है।