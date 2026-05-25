भारत में टली 'बैकरूम्स' की रिलीज, जानें अब कब देख पाएंगे फिल्म
अगर आप 29 मई को 'बैकरूम्स' के सिनेमाघरों में आने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। फिल्म की भारत में रिलीज अब 12 जून, 2026 तक के लिए टाल दी गई है।
फिल्म बनाने वालों का कहना है कि इस अतिरिक्त समय का मकसद ये है कि फिल्म को वो पहचान मिले जो उसे मिलनी चाहिए।
साथ ही, वे चाहते हैं कि प्रशंसकों को बड़े पर्दे पर एक और भी शानदार अनुभव मिल सके।
'बैकरूम्स' वायरल इंटरनेट लेजेंड से है प्रेरित
एक वायरल इंटरनेट लेजेंड से प्रेरित 'बैकरूम्स' आपको डरावने खाली कमरों और असहज कर देने वाली खामोशी से भरे एक अंतहीन भूलभुलैया में खींच ले जाता है।
इसमें आपको अचानक उछल कर डराने वाले दृश्यों के बजाय मनोवैज्ञानिक डर का गहरा अहसास होगा। फिल्म के निर्माता वाकई भारतीय दर्शकों को यह फिल्म दिखाने के लिए उत्साहित हैं।
उनका वादा है कि जून में जब यह सिनेमाघरों में आएगी, तब यह एक ऐसा अनोखा और डरावना अनुभव देगी, जो बुरे सपने और हकिकत के बीच की लकीर को धुंधला कर देगा।