भारत में टली 'बैकरूम्स' की रिलीज, जानें अब कब देख पाएंगे फिल्म

'बैकरूम्स' वायरल इंटरनेट लेजेंड से है प्रेरित

एक वायरल इंटरनेट लेजेंड से प्रेरित 'बैकरूम्स' आपको डरावने खाली कमरों और असहज कर देने वाली खामोशी से भरे एक अंतहीन भूलभुलैया में खींच ले जाता है।

इसमें आपको अचानक उछल कर डराने वाले दृश्यों के बजाय मनोवैज्ञानिक डर का गहरा अहसास होगा। फिल्म के निर्माता वाकई भारतीय दर्शकों को यह फिल्म दिखाने के लिए उत्साहित हैं।

उनका वादा है कि जून में जब यह सिनेमाघरों में आएगी, तब यह एक ऐसा अनोखा और डरावना अनुभव देगी, जो बुरे सपने और हकिकत के बीच की लकीर को धुंधला कर देगा।