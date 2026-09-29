क्या 'दृश्यम 3' में बदलेगा पूरा खेल? अजय देवगन के बयान ने बढ़ाई उत्सुकता
निर्देशक अभिषेक पाठक ने बताया है कि 'दृश्यम 3' किसी पुरानी कहानी से नहीं ली जाएगी, बल्कि इसमें एक बिल्कुल नई कहानी देखने को मिलेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि मलयालम फिल्म की कहानी से हटकर काम करने की वजह से उन्हें रचनात्मक आजादी मिली, जिसका श्रेय वे अजय देवगन का समर्थन को भी देते हैं।
अभिषेक मानते हैं कि पहले अक्सर लोग 'निर्देशक की कला' को नजरअंदाज कर देते थे। उनका कहना है कि पुरानी कहानी से मिलती-जुलती चीजों की वजह से कुछ लोग गलत अंदाजे लगा लेते थे, जिसे वे ठीक नहीं मानते थे।
इसीलिए इस बार वे ऐसी कहानी बनाना चाहते हैं जो पूरी तरह से उनकी अपनी हो।
अभिषेक ने ऐसे लिखी 'दृश्यम 3' की कहानी
इस आखिरी चैप्टर के लिए अभिषेक ने कहानी के अंत से लिखना शुरू किया। उन्होंने पीछे की तरफ से काम किया ताकि सभी सस्पेंस अपनी सही जगह पर आएं।
उनका मानना है कि यह फिल्म सीरीज का असली अंत है और इसे आगे खींचना ठीक नहीं होगा। 'दृश्यम' पर काम खत्म करने के बाद अब उनका अगला लक्ष्य नए जॉनर और कहानियों पर काम करना है, जिसके लिए वे काफी उत्साहित हैं।