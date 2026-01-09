LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'द राजा साब' को लेकर चौंकाने वाला दावा, पैसे देकर मुंह बंद कर रहे निर्माता?
'द राजा साब' को लेकर चौंकाने वाला दावा, पैसे देकर मुंह बंद कर रहे निर्माता?
'द राजा साब' की बुराई करना यूजर को पड़ा भारी?

'द राजा साब' को लेकर चौंकाने वाला दावा, पैसे देकर मुंह बंद कर रहे निर्माता?

लेखन नेहा शर्मा
Jan 09, 2026
07:10 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार प्रभास की 'द राजा साब' को लेकर मचा घमासान अब सिर्फ खराब समीक्षाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे विवाद में तब्दील हो गया है, जिसने सबको चौंका दिया है। एक तरफ जहां दर्शक फिल्म को 'मानसिक प्रताड़ना' बताकर सिरे से नकार रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा किया कि नकारात्मक रिव्यू हटाने के बदले निर्माताओं ने उसके सामने 14,000 रुपये की रिश्वत देने की पेशकश की है।

दावा

प्रभास की फिल्म को बदनाम करने की साजिश? 

एक्स पर @BS__unfiltered नाम के एक यूजर ने स्क्रीनशॉट साझा कर ये दावा किया। उसके मुताबिक, 'द राजा साब' का रिव्यू पोस्ट करने के तुरंत बाद उसे फिल्म के आधिकारिक अकाउंट से एक मैसेज मिला। फिल्म की टीम ने उसके सामने 14,000 रुपये की पेशकश की और बदले में उससे फिल्म का नकारात्मक रिव्यू हटाकर सकारात्मक रिव्यू पोस्ट करने को कहा गया। हालांकि, यूजर के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

विवाद

सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ नया विवाद

यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा, 'अरे भाई, ये क्या हो रहा है! इसे डिलीट करने के लिए मुझे पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं डिलीट नहीं करूंगा।' दरअसल, इसी यूजर ने 'द राजा साब' को 'वाहियात' बताकर उसकी कड़ी आलोचना की थी। इस दावे ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई निर्माता पैसों के दम पर नकारात्मक प्रचार दबा रहे हैं या ये फिल्म या प्रभास को बदनाम करने की सोची-समझी साजिश है?

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

यूजर का पोस्ट

Advertisement

फिल्म

'द राजा साब' के बारे में

मारुति द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म 'द राजा साब' का निर्माण 'पीपुल मीडिया फैक्ट्री' और IVY एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है। इस फिल्म में प्रभास मुख्य भूमिका में हैं, जबकि उनके साथ मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, संजय दत्त और बोमन ईरानी जैसे शानदार कलाकार भी इसका हिस्सा हैं। फिल्म को हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया है। इसके अलावा ये फिल्म 3 महीने बाद जापान में भी रिलीज की जाएगी।

कहानी

क्या है 'द राजा साब' की कहानी?

'द राजा साब' एक हॉरर-कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म है, जो एक पुश्तैनी महल और उससे जुड़े रहस्यों के इर्द-गिर्द घूमती है। प्रभास का किरदार: प्रभास इसमें 'राजा साब' के रूप में एक बेहद स्वैग वाले किरदार में हैं। कहानी में वो एक पुराने राजसी महल के रहस्य को सुलझाने और अपने परिवार की विरासत को बचाने की कोशिश करते हैं। संजय दत्त इसमें एक शक्तिशाली और खूंखार विलेन के रूप में हैं, जो प्रभास के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं।

Advertisement