'द राजा साब' तीसरे दिन 100 करोड़ के पार, 'धुरंधर' ने भी दिखा दिया दम

लेखन ज्योति सिंह
Jan 12, 2026
09:56 am
क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ 3 दिन पार कर लिए हैं। पहले दिन फिल्म को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर था। हालांकि, दूसरे और तीसरे दिन में फिल्म की कमाई तेजी ने नीचे तो गिरी, लेकिन फिर भी इसने 100 करोड़ के क्लब में जगह बना ली है। उधर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने फिर से वीकेंड पर दम दिखाया है। इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखा गया।

कलेक्शन

'द राजा साब' ने तीसरे दिन दिखाया ये कारनामा

सैकनिल्क के मुताबिक, 'द राजा साब' ने रविवार यानी, रिलीज के तीसरे दिन 19.1 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 108 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि तीसरे दिन कमाई में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पहले दिन 53 करोड़ से शानदार ओपनिंग लेने वाली 'द राजा साब' ने दूसरे दिन 27 करोड़ कमाए थे। फिल्म का बजट करीब 400 करोड़ रुपये है जिसे पार करने में काफी मेहनत लगेगी।

धुरंधर

'धुरंधर' की कमाई में फिर दिखा उछाल

आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' रिलीज के एक महीने बाद भी अपना दम दिखाने से पीछे नहीं हट रही है। सैकनिल्क के मुताबिक, इसने 38वें दिन यानी, छठे रविवार को 6.15 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार कर दिखाया है। इस तरह फिल्म ने भारत में कुल 805.65 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म लगातार दर्शकों की नंबर 1 पसंदीदा बनी हुई है। अब नजर फिल्म के कारोबारी दिनों की कमाई पर रहेगी।

