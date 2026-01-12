'द राजा साब' तीसरे दिन 100 करोड़ के क्लब में शामिल

'द राजा साब' तीसरे दिन 100 करोड़ के पार, 'धुरंधर' ने भी दिखा दिया दम

लेखन ज्योति सिंह 09:56 am Jan 12, 202609:56 am

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ 3 दिन पार कर लिए हैं। पहले दिन फिल्म को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर था। हालांकि, दूसरे और तीसरे दिन में फिल्म की कमाई तेजी ने नीचे तो गिरी, लेकिन फिर भी इसने 100 करोड़ के क्लब में जगह बना ली है। उधर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने फिर से वीकेंड पर दम दिखाया है। इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखा गया।