'आदर्श कुटुंबम' के प्रोमो ने चौंकाया, खुशहाल परिवार पर ये किसका खूनी वार?

उनके बच्चे संपूरणा और सरवा (युविना पार्थवी और राजा प्रज्वल) भी इस फिल्म में हैं, जो अपनी चंचलता से इसमें नई जान डाल देते हैं।

फिल्म के पहले पोस्टर से यह भी पता चलता है कि नारा रोहिथ एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ जाती है।

यह फिल्म निर्देशक त्रिविक्रम और वेंकटेश का पहला साझा प्रोजेक्ट है, जिसे हारिका एंड हसीन क्रिएशन्स ने निर्मित किया है।

तो तारीख नोट कर लीजिए 'आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।