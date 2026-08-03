'आदर्श कुटुंबम' के प्रोमो ने चौंकाया, खुशहाल परिवार पर ये किसका खूनी वार?
'आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47' का पहला प्रोमो सामने आ गया है। इसमें वेंकटेश चिटी बाबू के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो अपनी पत्नी स्वर्ण (श्रीनिधि शेट्टी) के साथ एक खुशमिजाज फैमिली मैन बने हैं।
प्रोमो की शुरुआत तो हल्की-फुल्की और मजेदार लगती है, लेकिन देखते ही देखते इसका माहौल बदल जाता है। अचानक चलती हुई ट्रेन में परिवार के सदस्यों के खून से सने हुए शरीर की चौंकाने वाली झलक दिखाई देती है।
'आदर्श कुटुंबम' कब होगी रिलीज?
उनके बच्चे संपूरणा और सरवा (युविना पार्थवी और राजा प्रज्वल) भी इस फिल्म में हैं, जो अपनी चंचलता से इसमें नई जान डाल देते हैं।
फिल्म के पहले पोस्टर से यह भी पता चलता है कि नारा रोहिथ एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ जाती है।
यह फिल्म निर्देशक त्रिविक्रम और वेंकटेश का पहला साझा प्रोजेक्ट है, जिसे हारिका एंड हसीन क्रिएशन्स ने निर्मित किया है।
तो तारीख नोट कर लीजिए 'आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।