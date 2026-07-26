स्टीफन किंग के मशहूर उपन्यास पर बनी सीरीज 'कैरी' की पहली झलक आई, जानिए कब और कहां होगी स्ट्रीम

सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) के मंच से मशहूर लेखक स्टीफन किंग के 1974 के क्लासिक हॉरर उपन्यास 'कैरी' पर आधारित नई मिनीसीरीज की पहली झलक सामने आ गई है। मशहूर हॉरर निर्देशक माइक फ्लैनेगन के निर्देशन में बनी यह सीरीज इस पुरानी कहानी को आज के आधुनिक समय (2026) के हिसाब से एक नया रूप दे रही है।

ये चौथी बार है, जब स्टीफन किंग की इस चर्चित कहानी को पर्दे पर लाया जा रहा है। कुल 8 एपिसोड वाली ये सीरीज 7 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। आधुनिक रूपांतरण में सोशल मीडिया के दौर, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई नए और गंभीर पहलुओं को शामिल किया गया है।