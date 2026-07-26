स्टीफन किंग के मशहूर उपन्यास पर बनी सीरीज 'कैरी' की पहली झलक आई, जानिए कब और कहां होगी स्ट्रीम
सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) के मंच से मशहूर लेखक स्टीफन किंग के 1974 के क्लासिक हॉरर उपन्यास 'कैरी' पर आधारित नई मिनीसीरीज की पहली झलक सामने आ गई है। मशहूर हॉरर निर्देशक माइक फ्लैनेगन के निर्देशन में बनी यह सीरीज इस पुरानी कहानी को आज के आधुनिक समय (2026) के हिसाब से एक नया रूप दे रही है।
ये चौथी बार है, जब स्टीफन किंग की इस चर्चित कहानी को पर्दे पर लाया जा रहा है। कुल 8 एपिसोड वाली ये सीरीज 7 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। आधुनिक रूपांतरण में सोशल मीडिया के दौर, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई नए और गंभीर पहलुओं को शामिल किया गया है।
क्या है सीरीज की कहानी?
ये शो आज के दौर की कहानी पेश करता है, जो मानसिक स्वास्थ्य, ऑनलाइन बुलिंग और डिजिटल दुनिया के असर जैसे गंभीर मुद्दों को गहराई से छूता है।
सीरीज में समर हॉवेल 'कैरी व्हाइट' का मुख्य किरदार निभा रही हैं। कैरी एक ऐसी टीनएजर है, जो स्कूल में बुलिंग, अपने अकेलेपन और अपनी अजीब शक्तियों से जूझ रही है। निर्देशक माइक फ्लैनेगन के मुताबिक, यह शो एक सच्ची और उम्मीद जगाने वाली कहानी दिखाता है।
शो में सामंथा स्लोयन कैरी की सख्त माँ 'मार्गरेट' के रोल में हैं। इनके अलावा मैथ्यू लिलार्ड, एम्बर मिदथंडर, एलिसन थॉर्नटन और सिएना अगूडोंग भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।