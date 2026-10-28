'महाबली' ने मुंबई में मचाई धूम, हनुमान की आंखों से दिखाया रामकथा का अद्भुत नजारा

अंकित मोहन ने हनुमान का किरदार निभाया, वहीं आर्या बब्बर रावण के रूप में नजर आए। इस प्रस्तुति में हनुमान के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर भी रोशनी डाली गई जिन्हें लोग कम जानते हैं, जैसे सिंदूर से उनका संबंध।

यह शो मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धक भी बना। सहायक भूमिकाओं में सानंद वर्मा, पंकज बेरी और वैदिका सेंजालिया ने अपनी छाप छोड़ी। कैलाश खेर और शान जैसे मशहूर गायकों की आवाज में तैयार मूल पार्श्व संगीत ने भी दर्शकों का मन मोह लिया।

कुल मिलाकर, 'महाबली' ने इस क्लासिक गाथा को आज के दर्शकों के लिए एक बिल्कुल नए और आकर्षक तरीके से पेश किया।