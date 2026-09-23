बुसान महोत्सव में होगा पंजाबी फिल्म का प्रीमियर, जाति-लिंग पर बनी ये पंजाबी फिल्म मचाएगी धूम

अभिनेता-निर्माता मौली सिंह की मुलाकात फिल्मकार गुरविंदर सिंह के जरिए शशांक और रीमा से हुई थी। उन्हें फिल्म का हाशिए पर रहने वाले समुदायों और सशक्त महिला किरदारों पर ध्यान देना बहुत पसंद आया।

इसी वजह से उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। शुरुआती फुटेज देखकर हंसल मेहता ने आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही टीम को अपना सहयोग दिया।

बुसान में इस फिल्म का चुना जाना पंजाबी सिनेमा के लिए एक अहम पड़ाव है। यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसी कहानियों को पहचान दिला रहा है, जो वाकई मायने रखती है।