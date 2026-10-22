रणबीर कपूर की 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, रिलीज से पहले कमा डाले इतने करोड़
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: द राइज ऑफ अ लेजेंड' पहले से ही धूम मचा रही है। इसकी एडवांस बुकिंग 5 नवंबर, 2026 तक 7.10 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है।
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारों से सजी यह फिल्म उसी दिन दुनिया भर में रिलीज होने वाली है।
हालांकि, ये आंकड़े शानदार हैं, लेकिन फिर भी यह 'जेलर 2', 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' जैसी हालिया हिट फिल्मों से थोड़ी पीछे है।
'रामायण' की टिकट बिक्री में महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे आगे
टिकट बिक्री में महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे आगे चल रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र में 1.93 करोड़ और दिल्ली में 1.78 करोड़ के टिकट बिक चुके हैं।
रात के शो ने 1,154 शो में 15% ऑक्यूपेंसी के साथ 2.41 करोड़ कमाए हैं। वहीं, सुबह के शो में थोड़ी ज्यादा भीड़ दिखी, जिसमें 16% ऑक्यूपेंसी के साथ 2.10 करोड़ और जुड़ गए।
'रामायण' के करीब 1.26 लाख टिकट बिके
अब तक कुल 3,707 शो के लिए करीब 1.26 लाख टिकट बिक चुके हैं। रिलीज से पहले और सीटें खुलने की उम्मीद है, ऐसे में बहुत संभावना है कि यह आंकड़ा जल्द ही और ऊपर जाएगा।