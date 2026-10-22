रणबीर कपूर की 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, रिलीज से पहले कमा डाले इतने करोड़

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: द राइज ऑफ अ लेजेंड' पहले से ही धूम मचा रही है। इसकी एडवांस बुकिंग 5 नवंबर, 2026 तक 7.10 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है।

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारों से सजी यह फिल्म उसी दिन दुनिया भर में रिलीज होने वाली है।

हालांकि, ये आंकड़े शानदार हैं, लेकिन फिर भी यह 'जेलर 2', 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' जैसी हालिया हिट फिल्मों से थोड़ी पीछे है।